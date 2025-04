Eleonora Abbagnato: "Diletta Leotta? Solo una battuta" ma la conduttrice non ha reagito bene

Le dichiarazioni di Eleonora Abbagnato su Diletta Leotta hanno fatto parecchio rumore. L'etoile ha ammesso di essere stata gelosa della conduttrice sportiva quando lavorava a Dazn con il marito Federico Balzaretti. "Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa - ha raccontato l'Abbagnato nel programma tv di Alessia Marcuzzi - Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il culo in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo". Nel salotto di Monica Setta Eleonora ha rincarato la dose: "A Milano mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: "Piacere sono sua moglie". Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta". Al settimanale Chi, ora, la ballerina ha fatto dietrofront precisando che la sua era una battuta, che non ha mai insinuato che la Leotta ci abbia provato con suo marito o che ci sia stato qualcosa. "Ha anche scherzato sul fatto che la Leotta fosse formosa e lei no - scrive la rivista - E tiene a ribadire di non avere nulla contro Diletta. Si è resa conto, forse, che le sue parole hanno assunto un peso".