Eleonora Abbagnato gelosa di Diletta Leotta: "Metteva il sedere in faccia a mio marito, Federico Balzaretti"

Eleonora Abbagnato contro Diletta Leotta. A Obbligo o Verità, il nuovo show di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi, l'etoile ha accusato la conduttrice di aver provocato il marito Federico Balzaretti. "Gli ha messo il sedere in faccia", ha detto senza troppi giri di parole. La confessione è arrivata quando la Marcuzzi ha chiesto alla sua ospite: "Qual è la lite più assurda che avete avuto? Vorrei i dettagli". La ballerina ha risposto con sicurezza: "Di gelosia, sì, mia. Quando Federico lavorava in TV con una bella ragazza ero molto gelosa". Poi, si è lasciata andare a una rivelazione senza filtri, esclamando: “Gli metteva il culo in faccia, scusa eh!”. Stupore in studio tra gli altri presenti, Adriano Panatta e Maurizio Lastrico, mentre Ema Stokholma ha provato a scavare più a fondo, incalzando: “Ci puoi fare l’imitazione?”.