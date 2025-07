Diletta Leotta a cena con Elisabetta Canalis, il dettaglio da 900 euro non passa inosservato

Diletta Leotta ed Elisabetta Canalis di nuovo insieme. A cena a Milano, dopo le rispettive vacanze. La conduttrice di Dazn è appena rientrata da un breve viaggio a Ibiza con l'amica del cuore Elodie mentre la soubrette sarda ha trascorso diverse settimane in Sardegna, la sua terra natale. Per questa uscita tra ragazze le due hanno sfoggiato, come sempre, look impeccabili: entrambe sono abbronzate e seducenti. A non sfuggiare agli appassionati di moda è però il dettaglio dell'outfit di Diletta: ai piedi la Leotta ha infatti sfoggiato i Morso Heels di GCDS con il tacco a forma di morso, con tanto di denti affilati. Il prezzo delle shoes, versione infradito lilla, arriva anche a 900 euro. Del resto non è una novità: la 33enne è un'amante della moda e del lusso.