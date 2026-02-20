Corriere dello Sport.it
Diletta Leotta senza filtri: "A letto sono il vulcano dell'Etna"

Diletta Leotta incendia il podcast di Victoria Cabello con le sue confidenze intime e piccanti. E non mancano i retroscena su Elodie e Loris Karius
3 min
TagsDiletta Leotta

Diletta Leotta senza filtri e più piccante che mai. Ospite del podcast di Victoria Cabello, la conduttrice sportiva si è lasciata andare spifferando dettagli molto intimi della sua vita privata. "A letto mi do 10: il vulcano dell’Etna, la Sicilia, il calore", ha fatto sapere la 34enne. E sulla posizione preferita ha le idee chiare: "Fantasia, sempre qualcosa di nuovo".

Diletta Leotta e quella vacanza a Ibiza con Elodie

Nel corso dell'intervista Diletta Leotta ha parlato anche della sua migliore amica Elodie. Ha ricordato l'ultima vacanza a Ibiza con la cantante precisando: "Sono un'amante dei viaggi last minute". Partenza il giorno dopo, arrivo all’alba, con l’isola ancora addormentata e nessun locale aperto. Il risultato è una scena da cartolina: trolley sulla sabbia, accampate in uno stabilimento in attesa che la giornata cominci. "L'avevamo decise la sera prima, siamo partite all'alba ma alle 7.30 del mattino nessuno era aperto e la casa non era ancora pronta. Ci siamo divertite da morire", ha detto Diletta, ricordando il ritorno a casa "felicissime" e la sensazione di essere rigenerata. "Con le mie amiche torno quella di quando avevo sedici anni", ha aggiunto, rivendicando una leggerezza che non intende perdere.

Diletta Leotta e il marito Loris Karius

Diletta Leotta a Fuori di Cabello ha precisato che nei rapporti personali rifugge le dinamiche costruite. Sui social non ha mai scritto in privato a sconosciuti: Loris lo ha incontrato per caso a Parigi, durante un viaggio con sei amiche, pur sapendo bene chi fosse "e quanto era bono". La quotidianità domestica, poi, si colora di dettagli ironici: "Finisce il balsamo prima di me, è fissato con i capelli". E quando lui azzarda una battuta, la replica è tagliente: "Questa roba fa ridere solo in Germania". La Leotta si è infine definita ritardataria, ottimista e policronica, convinta cioè di poter fare più cose insieme e di non trovare mai traffico. Multitasking per vocazione, ma allergica alle etichette: "Se sei carina e vestita bene finisci subito in una casella".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

