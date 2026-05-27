Il post-parto di Diletta Leotta: pancera, villa da 5 milioni e Gardaland

Dopo la nascita del secondo figlio Leonardo , Diletta Leotta ha scelto il lago di Garda per concedersi una pausa in famiglia. Una fuga lontana da Milano, costruita tra relax, privacy e panorami esclusivi, insieme al marito Loris Karius, alla primogenita Aria e ai familiari più stretti. La meta scelta è Salò, una delle località più eleganti del Garda, dove la conduttrice ha soggiornato in una villa dal valore stimato di 5,5 milioni di euro . Una residenza affacciata direttamente sul lago, sviluppata su due livelli, con sette camere da letto dotate di bagno privato e una spa interna pensata per garantire comfort e riservatezza. Più che una semplice vacanza, sembra quasi una parentesi rigenerante dopo mesi intensi tra gravidanza, lavoro e vita pubblica. Le immagini condivise sui social raccontano infatti un’atmosfera intima e rilassata: passeggiate al tramonto, momenti con il neonato e scene di quotidianità familiare vissute lontano dal ritmo della città.

Il selfie post parto e il racconto di una maternità reale

Tra gli scatti pubblicati sui social da Diletta Leotta, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei follower. Davanti allo specchio della villa, la conduttrice si mostra con un reggiseno chiaro e una fascia contenitiva sull’addome, scegliendo di raccontare il corpo post parto senza filtri né costruzioni estetiche. Un’immagine semplice ma molto commentata, che ha trasformato il selfie in un messaggio implicito sulla maternità reale: il recupero fisico, i tempi necessari al corpo e la normalità dei cambiamenti dopo la gravidanza. Il tentativo di mostrarsi in maniera autentica in un momento particolarmente delicato della vita personale.

Gardaland, Aria protagonista e Karius torna bambino

Durante il soggiorno sul Garda non è mancata una giornata a Gardaland, trasformata in una vera parentesi di leggerezza per tutta la famiglia. Con Diletta Leotta e Loris Karius c’erano anche amici e parenti, in un clima fatto di sole, sorrisi e momenti condivisi lontano dagli impegni quotidiani. La coppia si è concessa una lunga passeggiata nel Fantasy Kingdom, tra selfie ricordo e soste davanti all’iconico Albero di Prezzemolo. Tra le attrazioni più amate dalla famiglia anche Peppa Pig Land, la storica Giostra Cavalli e la DoReMi Farm, una delle aree più apprezzate dalla piccola Aria, vera protagonista della giornata. A sorprendere è stato soprattutto Karius, apparso perfettamente a suo agio tra giostre e attrazioni family. Il portiere tedesco si è lasciato trascinare dall’entusiasmo della figlia, mentre Diletta osservava sorridente e raggiante.