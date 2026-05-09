Fiocco blu in casa Leotta-Karius, è nato il secondogenito Leonardo: l'annuncio sui social

"Il prossimo piano è essere pronta per i Mondiali. O almeno è il mio sogno: partorire a maggio e a giugno partire per gli Stati Uniti": così Diletta Leotta aveva raccontato al settimanale F, e così è stato. Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato sui social la venuta al mondo del loro secondogenito Leonardo. Dopo la nascita della loro prima figlia nell'agosto del 2013, Aria, la famiglia si allarga nuovamente con il nuovo arrivato.