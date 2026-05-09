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Fiocco blu in casa Leotta-Karius, è nato il secondogenito Leonardo: l'annuncio sui social

Fiocco blu in casa Leotta-Karius, è nato il secondogenito Leonardo: l'annuncio sui social

Nuovo arrivato in famiglia: centinaia i commenti con gli auguri per la coppia. Settimana da sogno per il portiere dopo la promozione con lo Schalke 04
2 min
TagsKariusLeotta

"Il prossimo piano è essere pronta per i Mondiali. O almeno è il mio sogno: partorire a maggio e a giugno partire per gli Stati Uniti": così Diletta Leotta aveva raccontato al settimanale F, e così è stato. Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato sui social la venuta al mondo del loro secondogenito Leonardo. Dopo la nascita della loro prima figlia nell'agosto del 2013, Aria, la famiglia si allarga nuovamente con il nuovo arrivato. 

Nuovo arrivato in casa Leotta-Karius: è nato Leonardo

La giornalista di Dazn ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con le foto dal letto dell'ospedale della famiglia riunita e un video della sorellina che accarezza il nuovo fratello nella culla. In descrizione la scritta "Leonardo", con un cuore azzurro. Nei commenti centinaia di fan che fanno gli auguri e le congratulazione alla coppia per l'arrivo del nuovo figlio. Una settimana incredibile per Loris Karius che nel giro di pochi giorni festeggia la nascita del suo secondogenito Leonardo e la promozione in Bundesliga con lo Schalke 04 da assoluto protagonista.

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