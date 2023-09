Elodie tradisce la Roma: il dettaglio su una storia Instagram scatena i social

"Adoro Napoli". Nella felpa di Elodie Patrizi c'è una dedica molto speciale e davvero inaspettata per una romana e romanista come lei. La cantante infatti si è mostrata sui social, in una stories su Instagram, con indosso un outfit di colore azzurro e con la scritta "J'adore Napoli". Il breve video ha mandato in estasi i tifosi della squadra di Rudi Garcia che hanno accolto con gradissimo entusiasmo la felpa azzurra.