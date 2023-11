Annalisa: "La lite con Elodie? Ecco tutta la verità"

C'è rivalità tra Annalisa Scarrone ed Elodie Di Patrizi, le nuove reginette della musica pop italiana? Qualcuno ha parlato di astio e risentimento tra le due, entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi. A gettare benzina sul fuoco è stata poi l'imitazione di Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa a Gialappa's Show. L’imitatrice si è cimentata in una performance canora, densa di riferimenti alla presunta lite con Elodie: “Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa”.