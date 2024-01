"Elodie ha vietato le riprese": scoppia la polemica dopo Capodanno

Elodie al centro di una nuova polemica. Questa volta i suoi look audaci non c'entrano, l'ex allieva di Amici è stata attaccata dal Giornale di Sicilia per il concerto tenuto a Palermo il 31 dicembre. TGS, il canale regionale di proprietà del Giornale di Sicilia, aveva offerto la diretta dell’intero spettacolo della serata in streaming fino al brindisi di mezzanotte di Capodanno ma l'esibizione della Di Patrizi non è andata in onda. Una grande delusione per chi non ha potuto assistere alla performance dal vivo.

"Tgs e Gds.it hanno trasmesso lo spettacolo del Capodanno di Palermo sul palco di piazza Politeama fino al brindisi della mezzanotte. Poi è entrata in scena Elodie per un’ora circa di concerto e a quel punto Tgs ha dovuto interrompere la diretta dal palco e trasmettere solo le interviste dallo studio allestito nel backstage", ha spiegato il Giornale di Sicilia in una nota pubblicata sui social per poi aggiungere: "Una scelta che non è dipesa dalla volontà del gruppo Giornale di Sicilia. Al contrario, fino all’ultimo momento i responsabili di Speed e Tgs hanno provato a convincere il management dell’artista romana, che però ha continuato a non concedere la trasmissione dell’esibizione, nemmeno per pochi minuti". Per ora nessuna replica è arrivata da parte di Elodie.

Sul web non sono mancate le reazioni irritate dei fan per la mancata diretta dell’esibizione di Elodie a Palermo. Molti si sono scagliati contro il Giornale di Sicilia: "Avrebbero dovuto concordare prima i diritti televisivi con il management", "Con lo share acquisito compratevi la dignità", "Se già sapevi che da casa non avremmo visto Elodie, avevi l’obbligo di informare i telespettatori". Addirittura secondo alcuni utenti la medesima situazione si sarebbe creata un anno fa con Francesco Gabbani: "Ma anche gli altri anni TGS non ha mai mostrato le immagini dei cantanti dopo la mezzanotte, prendi esempio l’anno scorso con Gabbani, quest’anno fa più notizia solo perché è Elodie? Prima trovassero l’accordo per i diritti di diffusione televisiva no che lo volevano fare aggratis".