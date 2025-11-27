Elodie in concerto strappa il telefono al giornalista. Lory Del Santo: "Se ti vesti in un certo modo..."

Elodie, chi era l'uomo a cui ha tolto il telefono durante il concerto

Il concerto diè diventato uno dei temi più discussi degli ultimi giorni. Durante la sua performance, mentre stava cantando immersa nella sua iconica vasca d’acqua, un uomo si è avvicinato al bordo del palco filmando da molto vicino, con un’inquadratura dal basso che ha infastidito la Di Patrizi. Quest'ultima —— ha dato un colpo al telefono. Il video della scena è diventato virale e ha subito acceso un dibattito nazionale.

Dopo l’ondata di commenti, il protagonista del filmato si è fatto avanti: non era un fan, come si pensava inizialmente, ma Antonio Caffo, giornalista di Messina Today. "Ero accreditato come fotoreporter", ha spiegato. "Abbiamo seguito i primi quattro brani come da regolamento. Ho avuto il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza della stampa sotto il palco". Le sue parole hanno ulteriormente acceso la polemica, soprattutto perché la cantante, rivolgendosi a lui, aveva detto con tono deciso: "Te lo spacco quel cellulare!", rimarcando una strofa di una sua popolare canzone, Guaranà.

Lory Del Santo contro Elodie a La Volta Buona

Il caso è arrivato anche nel salotto de La Volta Buona, il programma Rai di Caterina Balivo, dove Lory Del Santo ha espresso la posizione più critica nei confronti della Di Patrizi: "Se vai su un palcoscenico e ti vesti in un certo modo, devi sapere che ti fotografano così. Se ti vesti diversamente, le foto saranno diverse. Lei è audace". Un commento che ha immediatamente fatto discutere. A prendere le difese di Elodie sono intervenuti invece altri ospiti. La Balivo ha sottolineato la questione tecnica: "Le foto si fanno, certo, ma c’è modo e modo. L’inquadratura dal basso è diversa da quella frontale". Anche Patrizia Rossetti ha ribadito: "Riprenderla da sotto non è professionale. Non diamo sempre la colpa alle donne". A offrire una chiave di lettura diversa è stato il giornalista Riccardo Signoretti, che ha puntato l’attenzione sull’organizzazione del concerto: "Va rispettato il lavoro di tutti. Hanno sbagliato gli organizzatori permettendo quella vicinanza così invasiva. Ma anche Elodie dovrebbe scusarsi con chi stava lavorando".