giovedì 27 novembre 2025
Elodie in concerto strappa il telefono al giornalista. Lory Del Santo: "Se ti vesti in un certo modo..."

Durante un concerto in Sicilia, Elodie ha colpito il telefono di un fotoreporter: il video è diventato virale e la polemica ha diviso pubblico e opinionisti in tv
3 min
TagsElodieLory Del Santo

 

Il concerto di Elodie a Messina è diventato uno dei temi più discussi degli ultimi giorni. Durante la sua performance, mentre stava cantando immersa nella sua iconica vasca d’acqua, un uomo si è avvicinato al bordo del palco filmando da molto vicino, con un’inquadratura dal basso che ha infastidito la Di Patrizi. Quest'ultima — visibilmente infastidita — ha dato un colpo al telefono. Il video della scena è diventato virale e ha subito acceso un dibattito nazionale.

Elodie, chi era l'uomo a cui ha tolto il telefono durante il concerto

Dopo l’ondata di commenti, il protagonista del filmato si è fatto avanti: non era un fan, come si pensava inizialmente, ma Antonio Caffo, giornalista di Messina Today. "Ero accreditato come fotoreporter", ha spiegato. "Abbiamo seguito i primi quattro brani come da regolamento. Ho avuto il sospetto che Elodie non fosse al corrente della presenza della stampa sotto il palco". Le sue parole hanno ulteriormente acceso la polemica, soprattutto perché la cantante, rivolgendosi a lui, aveva detto con tono deciso: "Te lo spacco quel cellulare!", rimarcando una strofa di una sua popolare canzone, Guaranà.

Lory Del Santo contro Elodie a La Volta Buona

Il caso è arrivato anche nel salotto de La Volta Buona, il programma Rai di Caterina Balivo, dove Lory Del Santo ha espresso la posizione più critica nei confronti della Di Patrizi: "Se vai su un palcoscenico e ti vesti in un certo modo, devi sapere che ti fotografano così. Se ti vesti diversamente, le foto saranno diverse. Lei è audace". Un commento che ha immediatamente fatto discutere. A prendere le difese di Elodie sono intervenuti invece altri ospiti. La Balivo ha sottolineato la questione tecnica: "Le foto si fanno, certo, ma c’è modo e modo. L’inquadratura dal basso è diversa da quella frontale". Anche Patrizia Rossetti ha ribadito: "Riprenderla da sotto non è professionale. Non diamo sempre la colpa alle donne". A offrire una chiave di lettura diversa è stato il giornalista Riccardo Signoretti, che ha puntato l’attenzione sull’organizzazione del concerto: "Va rispettato il lavoro di tutti. Hanno sbagliato gli organizzatori permettendo quella vicinanza così invasiva. Ma anche Elodie dovrebbe scusarsi con chi stava lavorando".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

