Perché Elodie si prende una pausa, c'entra Andrea Iannone. L'indiscrezione

Elodie si prende una pausa. Al termine dell'ultima tappa del suo tour, la Di Patrizi ha annunciato il suo ritiro momentaneo dalle scene. Una notizia che ha spiazzato tutti, soprattutto i fan della popstar. E ora attorno a questa pausa, che durerà tutto il 2026 , si stanno moltiplicando indiscrezioni e ipotesi. Nulla di confermato, come spesso accade quando si parla della cantante, ma abbastanza per alimentare il gossip. La voce più insistente arriva da Vanity Fair, che ha raccolto alcune confidenze dietro le quinte dell’ultimo concerto romano dell’artista.

Perché Elodie ha deciso di prendersi una pausa

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta, alla base dello stop di Elodie ci potrebbe essere un progetto personale. "C’è chi sussurra che stia progettando il matrimonio, forse persino di diventare mamma", scrive il giornalista. Una possibilità che, pur non trovando conferme, non appare del tutto lontana, alla luce delle stesse dichiarazioni rese da Elodie nel corso del tempo. Da ormai tre anni la Di Patrizi vive una relazione stabile e serena con il pilota Andrea Iannone. Durante l’ultimo show a Roma, la cantante ha salutato il pubblico con parole che suonano come un bilancio e al tempo stesso un arrivederci: "È stato un tour bellissimo. Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa. Torno nel 2027". Un annuncio accolto con affetto, ma anche con molte domande.

Elodie pronta a mettere su famiglia con Iannone

In passato Elodie ha più volte affrontato il tema della maternità. Lo aveva fatto anche a Che Tempo Che Fa, scherzando sulla sua "età da zia, anche da mamma", e lo aveva fatto in modo più esplicito con Vanity Fair, spiegando di aver pensato al congelamento degli ovuli: "Mi spaventa non essere una buona madre e non riuscire a conciliare tutto. Ma ci penso". Nonostante questo Elodie non ha mai lasciato intendere di avere progetti immediati con Iannone. E lo stesso vale oggi: nessuna conferma, nessuna smentita. Solo la decisione di fermarsi dopo mesi di tour e un successo consolidato, forse per dedicarsi alla vita privata, forse semplicemente per rifiatare. Quel che è certo è che Elodie ha garantito il suo ritorno nel 2027, già con idee e progetti in mente.