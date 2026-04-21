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martedì 21 aprile 2026
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"Elodie e Franceska verso il matrimonio, spunta anche Diletta Leotta"

Secondo un’indiscrezione di Gabriele Parpiglia, Elodie e Francesca sarebbero pronte a sposarsi con una cerimonia in spiaggia
3 min

Potrebbero esserci i fiori d’arancio nel futuro di Elodie e Franceska Nuredini. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Gabriele Parpiglia, che parla di un presunto matrimonio imminente tra le due. Secondo quanto riportato, una persona molto vicina alla coppia avrebbe rivelato un dettaglio particolarmente romantico: le nozze si celebrerebbero a piedi nudi sulla spiaggia, in una cerimonia intima e riservata, lontana dai riflettori ma circondata dagli affetti più stretti. Un’immagine suggestiva che, se confermata, racconta perfettamente lo stile discreto ma intenso con cui le due hanno sempre protetto il loro rapporto.

Diletta Leotta al matrimonio di Elodie e Franceska Nuredini

“Sai che Elodie e Francesca si giureranno amore eterno a piedi nudi sulla spiaggia? E sarà a brevissimo. Tra gli invitati gli amici della Milano “ristretta” della coppia, tra cui Diletta Leotta”, ha spifferato una persona vicina alla cantante e alla ballerina. La conduttrice di Dazn è da tempo legata a entrambe da un rapporto di amicizia. Nessuna conferma ufficiale, naturalmente, ma il racconto alimenta la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori, soprattutto perché arriva da una fonte descritta come molto vicina alla coppia.

Gli anelli di Elodie e Franceska che fanno sospettare

Ad aumentare i sospetti ci sarebbero anche alcuni dettagli emersi nelle ultime apparizioni pubbliche di Elodie e Francesca. In particolare, l’attenzione si sarebbe concentrata su alcuni anelli notati durante le recenti uscite insieme. Un semplice accessorio o un segnale più preciso? Per ora resta il dubbio, ma nel mondo del gossip anche i dettagli più piccoli possono trasformarsi in indizi. Al momento le dirette interessate non hanno commentato le voci, mantenendo il massimo riserbo. Ma tra spiagge, promesse d’amore e anelli sospetti, l’ipotesi delle nozze inizia già a far sognare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Elodie Di Patrizi

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