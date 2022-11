"Totti? Ilary non provava più niente, gli diceva sempre una cosa"

"Ilary non provava più niente per Francesco". Alex Nuccetelli, amico e confidente di Francesco Totti, torna a parlare della fine della storia d'amore tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Ai microfoni di Radio Cusano, Nuccetelli punta il dito contro la Blasi. "Era evidente che non provasse più amore. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”.