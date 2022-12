Michelle porta Ilary a sciare. Ma la risposta stupisce tutti

Prosegue la vacanza da sogno di Ilary Blasi . L'ormai ex moglie di Francesco Totti si trova in Svizzera, a St Moritz, per il ponte dell'8 dicembre insieme al nuovo compagno Bastian e all'amica Michelle Hunziker . Ilary, che si trova nello splendido Kulm Hotel struttura da (almeno) 1200 euro a notte, si è concessa una giornata sulla neve insieme alla conduttrice svizzera, documentando il tutto sui social .

Ilary Blasi vola in Svizzera dal suo Bastian: i dettagli della vacanza da sogno

Ilary Blasi stupisce tutti

In una storia Instagram si può infatti vedere le due amiche salire su una montagna per prepararsi a sciare. "Sei pronta?", chiede la Hunziker ad Ilary Blasi. La risposta dell'ex moglie di Totti è però incredibile: "No, ma per niente".