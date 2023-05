Isola dei Famosi, bufera su Ilary: Clery sviene e lei resta impassibile

Nuova polemica su Ilary Blasi. Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi 2023 la concorrente Corinne Clery si è sentita male ed è svenuta in diretta. L'attrice 73enne si è accasciata tra le braccia dell'inviato Alvin. Sul web molti si sono indignati per il comportamento della bionda conduttrice, che è rimasta praticamente impassibile davanti alla scena. "Ormai la Blasi sembra senza anima. Un po' troppo cinica. Non mi piace più", ha scritto su Twitter un utente. Un pensiero condiviso da molti: sono tantissimi i commenti negativi su Ilary in merito a tale vicenda.