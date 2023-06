Ilary Blasi, dopo Totti addio Isola dei Famosi? La risposta fa tremare i fan

Ilary Blasi verso l'addio a L'Isola dei Famosi dopo la separazione da Francesco Totti. Da giorni non si fa che parlare di un'allontanamento della bionda conduttrice dal reality show portato al successo da Simona Ventura. Stando agli ultimi gossip Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non sarebbe particolarmente soddisfatto dell'ultima edizione del programma, in onda ogni lunedì sera su Canale 5. Costi eccessivi e ascolti poco esaltanti . Nel giro di poche settimane la trasmissione ha collezionato un ritiro dietro l'altro a causa di vari infortuni. Pettegolezzi che sembrano trovare conferma nell'ultima dichiarazione di Ilary...

Ilary Blasi lascia L'Isola dei Famosi? Cosa ha detto la conduttrice

"Se penso ad una quarta stagione de L'Isola dei Famosi? No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti", ha fatto sapere Ilary Blasi in un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo una chiara allusione alla sua chiacchierata vita privata. L'ex Letterina di Passaparola conduce la trasmissione da ben tre anni ma il futuro è un'incognita e la possibilità che non venga riconfermata sembra più concreta che mai. Secondo qualcuno L'Isola dei Famosi potrebbe essere cancellata del tutto e rimpiazzata con La Talpa, adventure game molto amato dal pubblico.