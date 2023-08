Ilary, Chanel e fidanzato, vacanza di lusso in Puglia: il costo di lettino e ombrellone

Vacanza in Puglia all'insegna del lusso per Ilary Blasi e la figlia Chanel Totti . Le due si sono recate in Salento insieme ai rispettivi compagni - Bastian Muller e Cristian Babalus - e alcuni parenti. Tra questi Silvia e Melory, le sorelle di Ilary, e Angelo, il cugino di Francesco Totti . La conduttrice de L'Isola dei Famosi e la 16enne hanno scelto di rilassarsi in un lido molto chic della zona: il Togo Bay Beach.

Vacanza in Puglia, quanto hanno speso Ilary Blasi e Chanel Totti

Situato nella meravigliosa cornice della Riviera di Ponente, nel Salento, tra sabbiosi sentieri e natura ancora incontaminata, Togo Bay Beach è un’oasi di emozioni tra dune e mare dove godere di sole e spiaggia in perfetto relax. A prezzi non proprio accessibili a tutti: la tariffa oscilla tra gli 85 euro, per un ombrellone in prima fila, ai 60 euro per la quarta fila. Un 'Baldacchino 2×2 + 4 lettini big con materassino + frutta e bollicine', come si legge sul sito della struttura, può arrivare invece a costare 200 euro.