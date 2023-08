Ilary Blasi e Bastian: cosa è cambiato un anno dopo. E Totti...

Ilary Blasi paparazzata ancora una volta in compagnia di Bastian Muller : la relazione tra i due procede a gonfie vele. La coppia è stata beccata dai fotografi di Chi tra la Costa Smeralda e la Corsica. La conduttrice è stata ospite dell'amica Ughetta Di Carlo , giornalista e inviata Rai. "Le istantaneee della Blasi di questa estate mostrano una donna sorridente, sensuale, felice", sottolinea la rivista. Per la presentatrice sono lontani i tempi delle estati trascorse nella tranquilla Sabaudia con Francesco Totti , che rivedrà presto in tribunale.

Totti e Ilary separazione: a settembre in tribunale

Ilary Blasi e Francesco Totti si rivedranno a settembre per parlare della separazione. Con due posizioni di partenza diverse: Ilary vuole dimostrare di essere stata tradita e ingannata per mesi con Noemi Bocchi, mentre la tesi dell'ex calciatore è che l'amore fosse finito da tempo e che anche la conduttrice avesse avuto altre distrazioni durante il matrimonio. "Ilary, dopo aver smaltito la delusione, ha voltato pagina - rimarca sempre Chi - Con questo gigante tedesco che l'ha aiutata a rinascere e a non passare solo per la donna tradita, ma anche per quella che, nonostante le ferite, è riuscita a rimettere insieme i pezzi della propria vita".

Ilary Blasi e il rapporto con Bastian Muller

Dallo scorso novembre ad oggi, il rapporto tra Ilary Blasi e Bastian Muller è cresciuto giorno dopo giorno, diventando sempre più forte. Non è chiaro se lei stia imparando il tedesco o lui l'italiano: la coppia, per il momento, comunica in inglese. "Oltre ai sorrisi, i baci, gli abbracci, che Ilary non mostrava da anni", ribadisce il settimanale di gossip.