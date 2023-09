Ilary Blasi guarda "Chi l'ha visto": la storia social è un mistero

Ilary Blasi, il mistero social

In attesa di una proposta, che però tarda ad arrivare, la Blasi ha pubblicato una storia su Instagram che ha suscitato la curiosità dei follower. La conduttrice si è concessa una serata di relax, dopo l'udienza decisiva per il divorzio da Francesco Totti, guardando "Chi l'ha visto" programma condotto da Federica Sciarelli in onda su Rai 3. In molti hanno interpretato la condivisione da parte di Ilary come un segnale di apertura alla tv pubblica. Sarà così? Per ora nessuna conferma o smentita ma dopo vent'anni l'addio a Mediaset non sembra più impossibile.