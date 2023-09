Totti e Ilary, oggi l'udienza decisiva sul divorzio: ecco come è andata

Udienza decisiva, oggi, per il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. L'udienza è stata rinviata dal giudice Simona Rossi, gli ormai ex coniugi non erano presenti e la decisione è stata comunicata ai loro avvocati. Le parti si rivedranno prima della fine dell'anno. I rapporti tra i due restano gelidi: Totti continua la sua vita con Noemi Bocchi, Ilary con Bastian Muller. I figli si divono tra mamma e papà ma i due genitori si ignorano, come dimostrato anche qualche giorno fa al Tre Fontane, lo stadio dell'Eur dove erano presenti (con tanto di polemica) per la partita del primogenito Cristian con la Primavera del Frosinone.