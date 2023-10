Ilary Blasi dolce tassista per il suo Bastian Muller

Ilary Blasi pronta a tutto per il suo Bastian Muller, anche a diventare una dolce tassista. La conduttrice è stata pizzicata dai paparazzi di Chi mentre accompagnava il compagno a Fiumicino. Dopo aver trascorso il weekend dall'ex moglie di Francesco Totti, l'imprenditore tedesco è rientrato in Germania, dove abita e lavora. Una volta arrivato all'aeroporto, l'ex modello ha dato come "mancia" a Ilary un ultimo tenero bacio.

Ilary Blasi e il rapporto con Bastian Muller

In un anno il rapporto tra Ilary Blasi e Bastian Muller è cresciuto giorno dopo giorno, diventando sempre più forte. Non è chiaro se lei stia imparando il tedesco o lui l'italiano: la coppia, per il momento, comunica in inglese. L'imprenditore ha conosciuto i figli della presentatrice e ha instaurato con loro un ottimo legame.