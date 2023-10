Ilary Blasi, che fine ha fatto Bastian? "È sparito da settimane"

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono lasciati?

Nelle ultime uscite pubbliche di Ilary Blasi, ben documentate su Instagram come quella con i figli al Museum of Dreamers di Roma, non c'è traccia di Bastian Muller. Certo, il rapporto a distanza (lui abita a Francoforte) non aiuta a vivere come si dovrebbe la quotidianità ma fino a poco tempo fa Ilary ha deliziato i suoi fan con numerosi video e foto con l'ex modello. Cosa è cambiato? Lo scopriremo solo vivendo...