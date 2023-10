Ilary e Bastian ancora insieme: "È sempre più aria di famiglia"

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno ancora insieme. Negli ultimi giorni si era vociferato sul web di una crisi tra i due che non si mostravano più insieme sui social network. In realtà l'ex moglie di Francesco Totti e l'imprenditore tedesco sono più uniti e complici che mai. A dimostrarlo le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono la coppia insieme ad Isabel , la figlia che la conduttrice ha avuto dall'ex calciatore sette anni fa.

"Tra Ilary Blasi e Bastian Muller è sempre più aria di famiglia: con l'arrivo dell'autunno lui viene sempre più spesso a Roma e insieme fanno ormai vita da coppia rodata", fa sapere la rivista di gossip. Secondo le ultime indiscrezioni Muller starebbe valutando l'idea di trasferirsi in Italia, in modo da stare più vicino alla Blasi che, in virtù del suo ruolo di mamma, non è propensa ad un trasloco in Germania, dove invece vive Bastian.

Ilary e Totti di nuovo insieme per un'occasione speciale

A giorni potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Totti e Ilary, i cui rapporti dopo la separazione non sono proprio dei migliori. Il prossimo 6 novembre il primogenito dell'ex coppia, Cristian, compirà diciotto anni. Molto probabilmente il giovane calciatore deciderà di festeggiare questo importante traguardo con un party in grande, al quale sicuramente non mancheranno i genitori con i rispettivi nuovi compagni.