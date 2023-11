Shakira "copia" Ilary Blasi: l'ultimo gesto per vendicarsi di Piqué

Shakira continua a tramare contro Gerard Piqué , reo di averla tradita con l'attuale compagna Clara Chia Marti. A quanto pare la popstar non è contenta della revenge song che tanto scalpore ha fatto quest'anno: la cantante è pronta a seguire le orme di Ilary Blasi. Stando a quanto riporta The Sun l'artista sta lavorando in gran segreto ad un documentario sul tradimento dell'ex calciatore del Barcellona, al quale era legata dal 2010. Proprio come fatto dall'ex moglie di Franceso Totti che, dopo quasi due anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua verità in un docu-film dal titolo Unica.

Shakira, un documentario sul tradimento di Piqué

Secondo le indiscrezioni, il documentario di Shakira potrebbe intitolarsi 'Io e il tradimento'. Pare che le riprese siano già iniziate visto la 46enne è stata avvistata in compagnia di due cameraman quando si è presentata in tribunale dopo essere stata accusata di frode fiscale. Una fonte ha spifferato al tabloid inglese: "È chiaro che Shakira sta registrando materiale grafico per un progetto audiovisivo, un documentario o un reality in stile documentario. Oggigiorno sembra che se sei una persona famosa e non hai un tuo reality in stile documentario, non sei nessuno".

