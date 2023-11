Chanel Totti, dedica da brividi a Ilary Blasi dopo l'uscita di 'Unica'

ROMA - Nel giorno in cui Netflix ha rilasciato il docufilm 'Unica', dedicato a Ilary Blasi che ha raccontato la sua verità sul modo in cui è finito il matrimonio con Francesco Totti, sono stati migliaia i commenti sui social in cui gli utenti si sono divisi tra chi si schiera con la showgirl e chi invece difende l'ex capitano della Roma.