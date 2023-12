Ilary Blasi sulla neve come un anno fa: stesso weekend, stesso hotel (extra lusso)

Si torna sempre dove si è stati bene. Dello stesso parere Ilary Blasi che ha scelto di trascorrere il lungo weekend dell'Immacolata proprio come fatto lo scorso anno. Come? Sulla neve, a St.Moritz, in Svizzera. L'ex moglie di Francesco Totti ha deciso di soggiornare ancora una volta all'Hotel Grace, una delle strutture più lussuose ed esclusive del posto, dove una camera luxury costa mille euro a notte. La conduttrice ha condiviso una storia Instagram dell'albergo senza però svelare ulteriori dettagli: molto probabilmente con lei c'è il compagno Bastian Muller, proprio come nel dicembre 2022.