Ilary Blasi torna a Verissimo per nuove rivelazioni su Totti: ecco quando

Ilary Blasi torna in tv, ospite di Verissimo. A dare l'annuncio i canali social del programma condotto da Silvia Toffanin. L'appuntamento è per domenica 28 gennaio, a partire dalle ore 16:30. Ilary parlerà del suo libro dal titolo Che stupida in cui racconta della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Molto probabilmente si sbottonerà anche su Bastian Muller, il nuovo compagno mai menzionato nelle interviste, e su Cristiano Iovino, il personal trainer che sostiene di aver avuto con Ilary una frequentazione intima.