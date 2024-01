Ilary Blasi lascia L'Isola dei Famosi per un altro programma: è ufficiale

Tutto vero: Ilary Blasi non sarà più la conduttrice de L'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha confermato i rumors degli ultimi giorni in una conferenza stampa con i giornalisti. L'ex signora Totti non tornerà al timone del reality show ma non abbandonerà Mediaset. "Ilary rimane con noi, ci piace a iniziare a lavorare con lei su una nuova fase di carriera legata all’intrattenimento puro - ha fatto sapere Pier Silvio - E quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary". La Blasi sostituirà dunque Elisabetta Gregoraci, che ha guidato l'evento musicale negli ultimi anni in coppia con Alan Palmieri.