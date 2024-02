Ilary Blasi e Bastian, relax prima di tornare a Roma: cosa succederà con Totti

CAPETOWN (SUDAFRICA) - Vacanza da sogno per Ilary Blasi . La conduttrice ha infatti deciso di prendersi una pausa e di trascorrere alcuni giorni romantici insieme al suo fidanzato, Bastian Muller . La meta del viaggio? Il Sudafrica , vero e proprio toccasana per Ilary, con l'intento di staccare la spina dopo le ultime turbolente settimane, che l'hanno vista impegnata tra la promozione del documentario “ Unica ” e la pubblicazione del libro “ Che stupida ”. Ironia della sorte, qualche mese fa anche Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto il Sudafrica come viaggio d'amore.

Ilary e Bastian, le tappe del tour in Sudafrica. Con Totti...

La coppia ha infatti immortalato su Instagram le tappe più significative di un viaggio da ricordare: momenti di puro relax, come quelli trascors a Clifton Beach, vicino al Capo di Buona Speranza, una delle spiagge più incantevoli del continente, a giornate interamente dedicate alle escursioni, per esempio nel Penguin Park. Ieri, domenica 18 febbraio, Ilary e Bastian hanno invece visitato la famosa 'Table Mountain', la 'Montagna della Tavola'. Un luogo suggestivo che allenta la tensione in casa Blasi in vista della prossima udienza legata alla turbolenta separazione con l'ex marito, Francesco Totti.