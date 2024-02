Ilary Blasi, Cristiano Iovino ha una nuova fiamma famosa? Il gossip impazza

Cristiano Iovino è stato tirato in mezzo nella separazione da Ilary Blasi e Totti. La showgirl ha parlato del loro "caffè", senza nominarlo in Unica (domumentario Netflix), mentre l'ex capito della Roma ha deciso di chiamarlo a testimoniare nel processo per rivelare la vera natura del loro rapporto. Adesso il personal trainer, presunto amante di Ilary Blasi, sembra aver voltato pagina. Infatti, starebbe frequentando una ragazza bionda molto conosciuta, che ha partecipato al Grande Fratello Vip.