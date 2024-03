Ilary Blasi e la dedica d'amore per il compleanno di Bastian: mai vista così

Ilary Blasi dolce e romantica sui social network. L'incontro con Bastian Muller sembra aver cambiato l'indole dell'ex moglie di Francesco Totti, che in passato più di qualcuno ha definito "gelida". In realtà la conduttrice è una persona molto forte e brava a nascondere i propri sentimenti. Come tutti, però, ha un cuore grande che è tornato a battere grazie all'imprenditore tedesco dopo la dolorosa separazione dall'ex calciatore della Roma. Del resto anche l'amica Michelle Hunziker l'ha detto in un'intervista a Chi: "Si è ammorbidita, si è aperta. L'ho vista tenerissima. Non puoi correre a duecento all'ora senza mai fermarti, il castello regge su di te, devi essere salda e avere dei momenti nei quali elabori tutto quello che ti sta succedendo".