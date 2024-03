Karina Cascella: "Perché non mi è mai piaciuta Ilary Blasi"

Karina Cascella ha criticato di nuovo Ilary Blasi. Dopo aver bocciato il documentario Unica ora l'ex opinionista di Uomini e Donne e Pomeriggio 5 ha avuto qualcosa da ridire sullo stile di conduzione dell'ex moglie di Francesco Totti. "A me la Blasi non è mai piaciuta nelle vesti di conduttrice - ha detto Karina a Casa Lollo - né a L'Isola né al Grande Fratello Vip. La Blasi stoppava troppo in fretta le persone, le faceva parlare poco. Gestiva i tempi in modo troppo veloce". La Cascella è stata invitata più volte dalla produzione del reality show a diventare naufraga ma ha sempre rifiutato per non stare troppo lontana dalla figlia Ginevra.