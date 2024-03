Ilary con Bastian nella piscina a sfioro sul lago: quanto costa il resort di lusso

Dopo l'avventurosa vacanza in Sudafrica, Ilary Blasi ha scelto la Svizzera per festeggiare il 37esimo compleanno del compagno Bastian Muller. La coppia ha soggiornato in un resort di lusso: il Bürgenstock Resort Lake Lucerne. Una destinazione da sogno, che si affaccia sul maestoso scenario del Lago dei Quattro Cantoni e delle Alpi svizzere e si estende su una superficie di 600 ettari e offre aree benessere e spa oltre che un'elegante e suggestiva piscina a sfioro.