Ilary Blasi non conduce più L'Isola dei Famosi, Luxuria: "Hanno scelto me perché..."

L'Isola dei Famosi torna in tv senza Ilary Blasi. Dopo tre anni l'ex moglie di Francesco Totti non è più al timone del reality show di Canale 5. Al suo posto Vladimir Luxuria, fino a poco tempo fa opinionista del programma (e in precedenza concorrente e inviata). Una scelta fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che continua a portare avanti la trasformazione della sua azienda.

Perché Ilary Blasi non conduce più L'Isola dei Famosi su Canale 5 "Vorremmo provare a fare una nuova Isola, sempre con dinamiche tipiche dei reality ma con un cast misto e concorrenti che escono dalle scelte tipiche portando storie e narrazione più profonde come è stato per il Grande Fratello. Quella di Luxuria, per la quale ho ammirazione e stima, ci pare la mossa giusta: lavora con noi da molti anni e ha fatto tutto il percorso a L’isola: concorrente, vincitrice, inviata, opinionista e adesso conduttrice", ha spiegato Pier Silvio ai giornalisti. L'idea di sostituire Ilary è nata quindi dalla voglia di cambiare L'Isola dei Famosi, regalando novità al pubblico. Per lo stesso motivo non è più presente Alvin: la nuova inviata è Elenoire Casalegno. Sono cambiati anche gli opinionisti: ad affiancare la Luxuria ci sono Sonia Bruganelli e il mezzobusto del Tg5 Dario Maltese.

Perché hanno scelto Vladimir Luxuria come conduttrice de L'Isola dei Famosi A Tv Sorrisi e Canzoni Vladimir Luxuria ha rivelato: "Come mai adesso hanno scelto me per condurre? Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni. All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata". Ilary Blasi cacciata dalla tv? No, tornerà presto su Canale 5 Ilary Blasi è ormai lontana dalla televisione da un anno ma dovrebbe tornare presto in video. Contrariamente a quanto spifferato da qualcuno, la conduttrice non è stata cacciata da Mediaset: in estate dovrebbe condurre Battiti Live, l'evento musicale che passerà da Italia Uno a Canale 5. La Blasi dovrebbe prendere il posto di Elisabetta Gregoraci, presentatrice delle ultime edizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA