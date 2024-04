Ilary Blasi, che sorpresa a Francoforte da Bastian: cosa è successo

Week end romantico per Ilary Blasi, volata dal suo compagno Bastian Muller . E dalla Germania la showgirl, ex moglie di Francesco Totti con cui c'è ancora in ballo il 'caso Rolex' in attesa della prossima udienza della causa di divorzio in programma a fine maggio, ha voluto condividere con i suoi fan un momento speciale.

Ilary Blasi, sorpresa a Francoforte da Bastian

"Succede a Francoforte", ha scritto Ilary a corredo di un breve video postato tra le sue storie Instagram in cui la si vede ammirare una copiosa nevicata, forse inattesa nel mese di aprile. Un evento comunque emozionante per la Blasi che ha voluto accompagnare il filmato con le note di 'Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!' cantata da Dean Martin.