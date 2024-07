"Batosta per Ilary Blasi in tv, Mediaset le toglie La Talpa"

Dopo la mancata conduzione dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi avrebbe perso anche La Talpa , il reality show che tornerà in onda nei prossimi mesi su Canale 5. A riportare l'indiscrezione il magazine Mow, che scrive: "Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto. "Per fortuna", commenta la nostra fonte che assicura anche: "Nei prossimi giorni verrà annunciato ufficialmente chi prenderà il suo posto". Non è chiaro se su questa decisione abbiano pesato le ultime gaffe di Ilary a Battiti Live , l'evento musicale dell'estate dove ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci.

Il ritorno in tv de La Talpa senza Ilary Blasi?

Dopo anni di rumors e indiscrezioni pare che Mediaset abbia finalmente deciso di riproporre La Talpa, uno dei reality show più seguiti del piccolo schermo. Sembra che la nuova edizione sarà totalmente girato in esterna con attenzione al montaggio. Non ci sarà né lo studio né la diretta, un po' come accade con Temptation Island. Addio mete esotiche, la location dovrebbe essere made in Italy. Il cast dovrebbe essere composto da personaggi noti e sconosciuti. Quando andrà in onda? Molto probabilmente nella primavera 2025.