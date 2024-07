Ilary Blasi, niente crisi con Bastian: la mossa a sorpresa in Grecia

Terminate le registrazioni di Battiti Live , che stanno ottenendo grande successo su Canale 5 , Ilary Blasi è volata a Mykonos con il suo Bastian Muller. In barba alle malelingue la relazione tra i due procede a gonfie vele e la conduttrice e l'imprenditore sono più uniti e affiatati che mai. Tanto da sfoggiare anche un look coordinato, rigorosamente total white, in Grecia. Stando alle ultime indiscrezioni Bastian avrebbe deciso di trascorrere più tempo a Roma , dove vive Ilary. Muller ha instaurato un ottimo rapporto con i figli di Totti e Ilary e starebbe addirittura pensando ad un trasferimento definitivo in Italia.

Ilary Blasi e Bastian Muller in giro per il mondo (coordinati)

Ilary Blasi e Bastian Muller condividono l'amore per i viaggi. Da quando stanno insieme hanno viaggiato tanto: Parigi, New York, il Brasile, la Turchia, solo per citare alcune mete. Ora Ilary e Bastian si trovano in Grecia, a Mykonos, dove stanno alloggiando in un resort panoramico a cinque stelle, frequentato spesso da celebrity e influencer. Per un'uscita serale, la presentatrice e il compagno hanno sfoggiato un candido look coordinato. Non è la prima volta che puntano sul matchy matchy: sono fan degli outfit di coppia abbinati. Ilary ha puntato su un abito lungo con dettaglio lace-up sul décolleté e spalle nude: è di Jacquemus e costa 780 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali e borsa di Fendi. Completo di lino composto da camicia e pantaloni lunghi, con sandali scuri per Bastian.