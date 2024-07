Ilary Blasi, ascolti boom con Battiti Live (ma Mediaset cancella i suoi errori)

Partenza boom per Battiti Live, il programma musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli. La prima puntata andata in onda su Canale 5 lunedì 8 luglio ha vinto la sfida degli ascolti tv con 2.707.000 spettatori e il 22.37% di share (battendo così Rai1 che ha proposto la replica della fiction Mina Settembre). Il passaggio da Italia Uno, dove fino allo scorso anno lo show era condotto da Elisabetta Gregoraci con Alan Palmieri, si è rivelata una mossa azzeccata. Numeri importanti, che gratificano Mediaset costretta, tra l'altro, a cancellare in fase di montaggio diversi errori e gaffe di Ilary.

Battiti Live: Mediaset cancella le gaffe e gli errori di Ilary Blasi

In particolare, come fa notare Biccy, è stato rimosso dalla prima puntata di Battiti Live (registrata in precedenza in Puglia) il botta e risposta avvenuto dietro le quinte tra Ilary Blasi e gli autori. "Ao ditemi che devo dire, mica so che lancio", si era lamentata l'ex moglie di Francesco Totti con tanto di microfono aperto. In fase di montaggio è sparito l'audio della Blasi proveniente dal backstage, così come quello degli autori. C'è stato poi un breve taglio, di una decina di secondi, e un’inquadratura al volo ad un truccatore.