Ilary Blasi giudice di canto ad Amici: "Non ho capito...", social spaccati

Nuova puntata di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Mentre si avvicina sempre di più il serale per gli allievi della scuola, l'ultimo appuntamento del programma ha avuto come super ospite Ilary Blasi, per l'occasione scelta come giudice della gara di canto. L'ex moglie di Francesco Totti si prepara proprio a fare il suo ritorno a Mediaset con un nuovo programma.