Ilary Blasi e Michelle Hunziker alle Maldive. Le due conduttrici sono partite con le rispettive figlie (Chanel e Isabel per la prima, Sole e Celeste per la seconda) per un viaggio che unisce una rilassante vacanza agli impegni lavorativi. L'ex moglie di Francesco Totti e la showgirl svizzera condividono la stessa agente e con questo viaggio hanno smentito le recenti voci che sussurravano di un presunto litigio. Michelle e Ilary sono più unite che mai e si divertono tra bagni, foto sensuali e allenamenti vari. Dell'allegra comitiva fa parte anche Bastian Muller, il compagno di Ilary che, essendo tedesco, ha subito legato con la Hunziker (una star in Germania). Sui social le due amiche hanno condiviso alcune storie in cui sono impegnate con i preparativi per quello che Michelle ha definito "lo shooting più hot della stagione". Nei video sono stati mostrati diversi costumi da bagno pronti per essere indossati e il trucco preparato dalla make up artist Laura Barenghi. In una story Ilary si spalma la crema sulle gambe prima di iniziare a posare davanti a un panorama mozzafiato, lo stesso che fa da sfondo allo scatto delle due immortalate in verticale davanti al mare. Ilary e Michelle e il resto della compagnia soggiornano al Diamonds Athuruga Resort, un resort situato sull'atollo di Ari, uno dei più popolari tra i 26 che compongono l'arcipelago delle Maldive.