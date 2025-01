Ilary Blasi grande assente al compleanno di Michelle Hunziker: cosa ha fatto e con chi

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 48esimo compleanno alla presenza di amici e parenti. Ben cento invitati si sono riuniti nel famoso ristorante che si trova nella Galleria Vittorio Emanuele II, al Savini Milano. Non sono mancati i volti noti: Aurora Ramazzotti, Anna Tatangelo , Jake la Furia, Nina Zilli, Fabio Rovazzi, Katia Follesa, solo per citarne alcuni. Un'assenza ha però fatto rumore: al party non c'era Ilary Blasi, da tempo amica della Hunziker. Tanto che quest'ultima è anche apparsa nel docu-reality dell'ex moglie di Francesco Totti . Un'amicizia consolidata soprattutto nei momenti più difficili, quando le due stavano attraversando periodi complicati dovuti alla fine dei rispettivi matrimoni. Le due inoltre condividono la stessa agente (presente alla festa). Dunque, cosa è successo?

Perché Ilary Blasi non era alla festa di compleanno di Michelle Hunziker

Mentre Michelle Hunziker festeggiava il suo compleanno, Ilary Blasi - come dimostrano chiaramente le sue storie su Instagram - era a Roma con il compagno Bastian Muller. I due si sono concessi una gustosa cena a base di pesce da Rinaldi al Quirinale, uno dei ristoranti preferiti della conduttrice. Spesso è venuta qui in passato con Francesco Totti e i figli ma anche con la Hunziker e la loro manager, Graziella Lopedota. "Grazie agli splendidi Ilary Blasi e Bastian Muller che quando vogliono concedersi una bella scorpacciata di pesce vanno sul sicuro e scelgono Rinaldi al quirinale!!! Ci troverete sempre pronti ad accogliervi", ha scritto il proprietario del locale sui social, postando una foto insieme alla coppia. Lo staff ha inoltre omaggiato la Blasi scrivendo con del cioccolato su un piatto la scritta 'the beautiful Ilary'.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno litigato?

Non è chiaro il motivo per cui Ilary Blasi non abbia presenziato alla festa di compleanno di Michelle Hunziker. La romana non ha neppure fatto gli auguri sui social alla collega e amica. Forse un problema logistico dato che Ilary vive a Roma? O c'è dell'altro? Lo scopriremo solo vivendo...