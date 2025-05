Ilary Blasi, "su tutte le furie" dopo le parole di Spalletti

La reazione di Ilary Blasi

A quanto pare Ilary Blasi non avrebbe preso affatto bene le parole di Luciano Spalletti. La conduttrice romana sarebbe infatti andata "su tutte le furie" per quanto scritto dal commissario tecnico della Nazionale; un attacco arrivato, tra l'altro, in un "periodo complesso" per la 44enne. L’ex signora Totti sta facendo i conti non solo con il difficile divorzio dall'ex calciatore ma anche con il flop di The Couple. Il reality game ha ottenuto fin dall'esordio ascolti mediocri ed è stato chiuso in anticipo da Mediaset senza neppure una finale. E ora il futuro in tv della Blasi sarebbe in bilico. In compenso, però, Ilary può consolarsi con il compagno Bastian Muller, che di recente le ha fatto la proposta di matrimonio.