Ilary Blasi su Instagram balla "Piccolo uomo", social scatenati: frecciata a Spalletti o a Totti?

Ilary Blasi balla sulle note di "Piccolo uomo" di Mia Martini e aggiunge diverse emoji della risata. La conduttrice romana ha condiviso tutto in una storia di Instagram: un breve filmato che nasconde una frecciata chiara ed evidente. A chi? Molto probabilmente a Luciano Spalletti, che in passato Ilary ha attaccato definendolo proprio un "piccolo uomo". Di recente lo scontro si è riacceso con le dichiarazioni dell'allenatore, che non ha esitato a etichettare la Blasi come una "piccola donna". E anche "colpevole" di "essersi intromessa nel rapporto tra lui e il Capitano in modo ‘arrogante e maleducato".