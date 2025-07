Ilary Blasi e Chanel Totti, fuga in barca: ecco dove sono state

Proseguono le vacanze di Ilary Blasi e Chanel Totti . Dopo essere stata fatta fuori da Mediaset , l'ex moglie di Francesco Totti si sta godendo dei giorni in barca insieme alla figlia, come documentato sui loro profili social ufficiali.

Ilary Blasi e la figlia in fuga: dove sono state

La showgirl e la figlia dell'ex capitano della Roma sono state in vacanza a San Felice Circeo, godendosi un giro in barca nell'area dell'isola di Ponza. Del meritato riposo per Ilary Blasi, che continua a far discutere i social dopo la proposta di matrimonio fake.