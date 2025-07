Ilary Blasi e Michelle Hunziker fuori da Mediaset, nessun programma per loro  

Mediaset ha presentato i palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026 e non è passata inosservata l'assenza di due conduttrici molto amate: Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Nessun programma nei prossimi mesi per le due nonostante la lunga carriera sulle reti del Biscione. Per ora non è chiaro il motivo. Forse non ci sono progetti adatti a Ilary e Michelle. A proposito della Blasi, Pier Silvio Berlusconi si è limitato a definire brutto The Couple, l'ultimo reality show condotto dall'ex moglie di Francesco Totti e chiuso in anticipo per bassi ascolti. Qualche tempo fa si era vociferato di un nuovo programma per la romana e la svizzera, da condurre insieme data l'amicizia che le lega da qualche tempo. Per il momento, però, l'idea non è riuscita a concretizzarsi. Ad ogni modo non è escluso che per le due possano arrivare impegni nelle prossime settimane.