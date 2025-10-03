Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto, anticipazioni

Ilary Blasi torna in tv. L'ex moglie di Francesco Totti è stata chiamata di nuovo da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di giudice di canto nella seconda puntata della nuova edizione di Amici . La conduttrice romana sarà ospite su Canale 5 domenica 5 ottobre anche se la puntata è stata registrata qualche giorno fa. Non è la prima volta che Ilary si cimenta in questo ruolo che divide gli spettatori: era già stata nella Scuola più famosa d'Italia lo scorso anno. Molti sono critici nei confronti della Blasi, non esitando a definirla inadatta per questa parte, mentre tanti altri sono contenti di rivedere l'esuberante 44enne sul piccolo schermo.

Ilary Blasi ad Amici, puntata 5 ottobre 2025, anticipazioni

Ilary Blasi è stata giudice di canto ad Amici di Maria De Filippi insieme a Paola Turci. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, nella seconda puntata del pomeridiano ci saranno degli allievi già a rischio eliminazione. Si tratta di Michele, Frasa, Flavia, Anna e Matilde che affronteranno una sfida. Frasa e Matilde, canto e ballo, sono ultimi in classifica nelle rispettive categorie. I restanti allievi sono poi stati chiamati a votare chi, tra i compagni, vogliono mandare in sfida: i nomi emersi sono stati quelli di Anna, Flavia e Michele. Penelope si è rifiutata di votare.

Maria De Filippi stima molto Ilary Blasi

Oltre ad Amici, Ilary Blasi è stata ospite anche della prima puntata di Tu si que vales, il varietà del sabato sera di Canale 5. La Blasi gode da sempre della stima della De Filippi che non esita a chiamarla nei suoi programmi appena può.