"Samira Lui al posto di Ilary Blasi", Mediaset pronta a sostituire l'ex moglie di Totti

Dopo il boom de La Ruota della Fortuna, Mediaset guarda avanti e sembra pronta a scommettere con decisione su Samira Lui . La 27enne, volto sempre più centrale nei progetti del Biscione, avrebbe convinto i vertici per carisma, presenza scenica e capacità di reggere il palco. Tanto da spingere Pier Silvio Berlusconi a considerarla una pedina chiave per il futuro della rete, anche a costo di ridimensionare figure storiche come Ilary Blasi, con la quale i rapporti restano comunque improntati alla stima reciproca.

Samira Lui nuova conduttrice di Battiti Live al posto di Ilary Blasi?

Secondo un’indiscrezione lanciata da MowMag, Mediaset starebbe valutando seriamente l’idea di affidare a Samira Lui la conduzione di Battiti Live, il programma musicale estivo di Canale 5. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un passaggio di consegne importante proprio a scapito di Ilary Blasi. Il nome di Samira sarebbe finito in cima alla lista dopo la prova sul palco del Capodanno in piazza a Siena. Una performance che avrebbe convinto pienamente i dirigenti: promossa a pieni voti, al punto da essere ora considerata il volto ideale per guidare quello che molti considerano l'erede del Festivalbar.

Il futuro di Ilary Blasi in televisione è sempre più in bilico

La decisione definitiva spetterà comunque a Samira Lui, chiamata a valutare se accettare o meno la proposta. Ma se l’operazione dovesse andare in porto, per Ilary Blasi si tratterebbe di un ridimensionamento non da poco. In passato Pier Silvio Berlusconi aveva accennato alla possibilità di alcuni speciali, sulla scia del successo di Battiti Live, da collocare in primavera. Di quelle ipotesi, però, non si è più saputo nulla. E oggi, per l’ex moglie di Francesco Totti, non sembrano esserci nuovi impegni all’orizzonte. Ilary Blasi ha più volte dichiarato di non aver mai sgomitato per restare sotto i riflettori. Ma il rischio, ora, è quello di trovarsi davvero ai margini, anzi fuori, dalla nuova Mediaset, sempre più orientata a lanciare volti giovani e a rinnovare i propri format di punta.