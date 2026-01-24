Michelle Hunziker compie 49 anni. Abito riciclato da 3mila euro e festa con Ilary Blasi  

Michelle Hunziker ha compiuto 49 anni il 24 gennaio e per l'occasione ha organizzato una piccola festa, circondata dagli affetti più cari. Una cena per pochi intimi che si è trasformata in una serata di musica, karaoke e divertimento, vissuta con leggerezza e complicità. Un appuntamento raccolto, pensato per riunire le persone che le sono state accanto nei momenti più felici come in quelli più complessi della sua vita. Tra gli invitati non potevano mancare la figlia Aurora Ramazzotti , accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza, e alcune amiche storiche come Ilary Blasi, Serena Autieri, Nunzia De Girolamo e Anna Tatangelo , da poco diventata mamma per la seconda volta . Ospiti Vip e non, accomunati da un dress code informale ma curato, adatto a una serata rilassata in una location volutamente intima.

L'abito di Michelle Hunziker per i suoi 49 anni

A distinguersi, naturalmente, è stata la festeggiata. Michelle Hunziker ha scelto di indossare un abito già visto, confermando una sensibilità sempre più attenta al riuso e alla sostenibilità, in linea con un’eleganza consapevole. Il vestito è un maxi dress rosso firmato Ferragamo, con gonna a tulipano, collo alto, spacchi laterali e drappeggi, abbinato a scarpe coordinate con tacco. Un abito dal valore di oltre tremila euro, già sfoggiato nel 2024 in occasione di una cena di lavoro, che a distanza di due anni conserva intatto il suo impatto scenico.

Michelle Hunziker e la sorpresa con l'AI

A completare i festeggiamenti, anche un momento più intimo e simbolico condiviso sui social. Con l’aiuto del suo collaboratore Luca Oldani, Hunziker ha dato vita a una sorpresa speciale: un dialogo immaginario con la sua versione bambina, ricreata a partire da una fotografia del 1990. Un gioco affettuoso e riflessivo, in cui le due Michelle fanno il punto del percorso compiuto fino ai 49 anni. "Bello vedere come una foto scattata nel 1990 si sia potuta animare in modo così reale. Mi sono divertita a tirare le somme insieme alla “mini me” del percorso fatto fino a qui", ha scritto la showgirl sui social, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua vita.