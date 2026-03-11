Ilary Blasi conferma il matrimonio con Bastian e chiama Sal Da Vinci

Sal Da Vinci al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller

Ilary Blasi ha parlato apertamente del rapporto con Bastian Muller, spiegando come oggi viva la relazione con una consapevolezza diversa rispetto al passato. La presentatrice ha raccontato di sentirsi serena e centrata, pronta a condividere la propria vita solo con qualcuno che rappresenti davvero un valore aggiunto. "Le cose possono accadere, succedono. La vita è imprevedibile", ha detto l'ex signora Totti. "Oggi mi sento molto centrata, sto bene con me stessa e quindi la persona che mi sta accanto deve essere un valore aggiunto. Se ho fatto questa scelta è perché ne vale davvero la pena. Bastian mi fa stare bene, sono felice: è una persona solida, che mi dà sicurezza e gioia". Per il momento non c’è ancora una data ufficiale per le nozze, ma l’idea di sposarsi non sembra affatto lontana. Tra le curiosità legate a un eventuale matrimonio, Ilary ha anche svelato un aneddoto che riguarda il cantante Sal Da Vinci e che potrebbe trasformarsi in una promessa musicale per il grande giorno.

Sal Da Vinci e la mancata partecipazione al compleanno di Chanel Totti

Ilary Blasi ha infatti ammesso che il cantante avrebbe dovuto partecipare alla festa per i 18 anni della figlia Chanel (grande appassionata di musica napoletana), ma alla fine non se ne fece nulla per indisponibilità dell'artista. "Quando l’ho incontrato a Battiti Live la scorsa estate gliel’ho ricordato e lui mi ha detto: ‘La prossima volta che mi chiami io vengo’. Quindi c’è una promessa", ha detto sorridendo. E ora, anche dopo la vittoria di Per sempre sì a Sanremo 2026, questa promessa potrebbe diventare presto realtà.