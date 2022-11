Wanda Nara a Verissimo: ecco cosa dirà oggi su Icardi

Dopo la sensuale bachata ad alto tasso di seduzione di ieri sera a Ballando con le stelle, Wanda Nara sarà di nuovo protagonista oggi sulle tv italiane. L’ormai ex moglie di Mauro Icardi ha accettato l’invito di Silvia Toffanin e alle 16.30 parlerà in esclusiva davanti alle telecamere di Verissimo per raccontare la sua verità su tutti gli ultimi rumors amorosi che la riguardano.